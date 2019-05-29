 
مباشر

بعد جولة في دول عربية.. مبعوثا ترامب يصلان إسرائيل

أخبار العالم العربي

بعد جولة في دول عربية.. مبعوثا ترامب يصلان إسرائيل
Reuters Eliana Aponte
مسجد قبة الصخرة في القدس - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx26

وصل جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل، بعد جولة في بلدان عربية بحثا مع زعمائها "صفقة القرن".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوفد الأمريكي سيلتقي الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث القضية ذاتها في ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتأثير ذلك على المضي قدما في الخطة والمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر يونيو المقبل.

إقرأ المزيد
عبد الله الثاني يبحث مع كوشنير الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
عبد الله الثاني يبحث مع كوشنير الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وبحسب المصادر ذاتها، فقد التقى كوشنير وغرينبلات مع سفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، للتباحث حول قضايا عدة.

وزار كوشنير وغرينبلات كلا من المغرب والأردن، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لمصادر أمريكية مسؤولة، فإن الجولة تأتي لمناقشة الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، والتي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإشراف من صهره كوشنير.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد فيدو الإفطار مع الملك والعائلة.. ملكة الأردن تحضر "ورق العنب" من عمان إلى الطفيلة