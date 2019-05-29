بعد جولة في دول عربية.. مبعوثا ترامب يصلان إسرائيل

وصل جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل، بعد جولة في بلدان عربية بحثا مع زعمائها "صفقة القرن".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوفد الأمريكي سيلتقي الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث القضية ذاتها في ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وتأثير ذلك على المضي قدما في الخطة والمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر يونيو المقبل.

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وبحسب المصادر ذاتها، فقد التقى كوشنير وغرينبلات مع سفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، للتباحث حول قضايا عدة.

وزار كوشنير وغرينبلات كلا من المغرب والأردن، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لمصادر أمريكية مسؤولة، فإن الجولة تأتي لمناقشة الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، والتي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإشراف من صهره كوشنير.

المصدر: وكالات