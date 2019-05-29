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العراق.. القبض على ممول داعش في الصحراء و"مسؤول الحسبة" في القائم

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على ممول داعش في الصحراء و
Reuters Osamah Waheeb
أفراد الجيش العراقي في محافظة الأنبار - أرشيف
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إلقاء القبض على ممول تنظيم "داعش" في الصحراء، و"مسؤول الحسبة" في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار.

وجاء في بيان للمديرية أنه "وبعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز المديرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء 32 من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق".

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وأوضح البيان، أن "أحدهما يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد الغذائية لعصابات داعش المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وأحد أعضاء خلية نائمة وعنصرا أمنيا لداعش مكلف بنقل معلومات عن أماكن تواجد القطعات الأمنية الحكومية".

وأضاف البيان، أن "الآخر هو مسؤول الحسبة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

المصدر: السومرية نيوز

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