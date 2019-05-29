شاهد.. وزير الصحة الأردني يهرول لإسعاف مواطن تعرض لحادث سير

تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصحة الأردني سعد الجابر، وقد ترجل من مركبته في شارع عام لإسعاف مواطن تعرض لحادث سير.

ويبدو الوزير في المشهد وهو يمسح بالماء وجه المصاب ويسقيه متفحصا حالته، لافتا إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المصابين في مثل هذه الحالات.

#فيديو متداول يظهر وزير الصحة الدكتور سعد جابر، يترجل من مركبته ليسعف مواطنا تعرض لحادث دراجه، ويطمئن على وضعه الصحي.#الغد#الاردنpic.twitter.com/1nC6w6ddkp — جريدة الغد (@AlghadNews) 28 мая 2019 г.

المصدر:RT