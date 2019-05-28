انتقدت روسيا المبادرة الأمريكية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، متهمة واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن حل الدولتين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "تفيد المعلومات الواردة بأن واشتكن تنوي أن تنظيم في البحرين، يومي 25 و26 يونيو المقبل، ورشة عمل معنونة باسم السلام من أجل الازدهار يمكن أن يتم خلالها الإعلان عن الجانب الاقتصادي مما يعرف بصفقة القرن الخاصة بتسوية قضية في الشرق الأوسط. وتخطط الولايات المتحدة، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشروعات استثمارية واسعة النطاق يزعم أنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الميمين في فلسطين ذاتها وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا".

وأكد البيان أن "القيادة الفلسطينية رفضت لتوه قطعيا المشاركة في هذا المشروع، مشيرة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تمنح أي جهة حقوقها الاستثنائية في اتخاذ القرارات المصيرية حول تحقيق الطموحات القومية الفلسطينية".

يتبع...