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عراقجي من الدوحة: على واشنطن ومن يقف معها تحمل مسؤولية تأجيج المنطقة

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عراقجي من الدوحة: على واشنطن ومن يقف معها تحمل مسؤولية تأجيج المنطقة
وكالة أنباء "فارس"
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قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، إن على الولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تسير في ركبها أن تتحمل مسؤولية تبعات إثارتها للتوتر في المنطقة.

وأكد عراقجي خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة أن "استقرار المنطقة رهن بضمان الأمن والمصالح الاقتصادية لجميع دولها"، مشيرا إلى سياسة الولايات المتحدة في ممارسة أقصى الضغوط  والحرب الاقتصادية ضد إيران.

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ونفى وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددا على إيلاء طهران الأولوية للحوار مع دول المنطقة "من خلال إيجاد آليات نظير تشكيل رابطة الحوار الإقليمي في الخليج" والتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء.

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد رحب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالمشاورات واللقاءات الرفيعة بين البلدين معربا عن قلقه من الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى مواصلة المشاورات والحوار بين البلدين.

المصدر: فارس

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