كذّب متحدث الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، "هيومن رايتس ووتش" في الاتهامات التي نسبتها إليه بـ"انتهاكات حقوقية وإنسانية في سيناء" خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

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وقال الرفاعي إن التقرير جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجيش المصري اتخذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.

وأضاف أنه تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي (10016) وحدة سكنية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في تقرير أصدرته اليوم الجيش المصري والشرطة بارتكاب "جرائم حرب وانتهاكات جسيمة" في سيناء.

المصدر: وكالات