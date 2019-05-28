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تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي

أخبار العالم العربي

تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الثلاثاء، عن تصفية عشرة إرهابيين بقصف للطيران العراقي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية أن طيران الجيش وبالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين تمكن من تصفية 10 إرهابيين وتدمير سيارتي "بيك اب"، إحداهما مفخخة.

وأضاف البيان أن "طيران الجيش تمكن أيضا من تفجير صهريجين محملين بالبنزين لبقايا عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة علاس شرقي صلاح الدين".

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المصدر: RT

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