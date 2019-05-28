صحيفة سعودية تتساءل: "من جمّد لائحة الذوق العام"؟

في خطوة لافتة، تساءلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الجهة التي جمّدت "لائحة الذوق العام" بعد 35 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بالسعودية.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة في موضوعها: "كان من المفترض أن تمضي على سريانها 5 أيام حتى اليوم، إلا أن بيانا لـ(مصدر مسؤول) في وزارة الداخلية ليل أمس الأول... وضع (لائحة الذوق العام) في خانة إلى الوراء، بعد تأكيده عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444".

وأفيد في هذا السياق بأنه "رغم مضي أكثر من 30 يوما على نشر لائحة الذوق العام، في جريدة "أم القرى" الرسمية، ونص المادة الـ10 من نظام لائحة الذوق العام، إلا أن (مصدر الداخلية) أكد أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام لا تزال تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر".

وعادت الصحيفة لتقول إن التصريح الصادر عن المصدر المسؤول في وزارة الداخلية يفتح الباب أمام التساؤل: "من جمّد لائحة الذوق العام في السعودية؟، ومتى سيتم العمل بها؟".

المصدر: "عكاظ"