إسرائيل تحول إلى السلطة الفلسطينية ملايين الشواقل سرا والأخيرة تعيدها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة حاولت التحايل من أجل منع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية عبر تحويل 660 مليون شاقل (183 مليون دولار) لحساب السلطة دون علم الأخيرة بذلك .

وزعمت القناة أن إسرائيل كانت تأمل من هذه الخطوة بأن تبتلع السلطة هذه الخدعة وأن تحل مشكلتها الاقتصادية، إلا أنه وبعد عدة أيام طلبت السلطة من البنوك إعادة الأموال إلى إسرائيل ورفضت استلامها منقوصة، وهو ما تم بالفعل.

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وأشارت القناة إلى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي موشي كحلون اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتباحثا في خطورة الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وأكدت أن هناك خشية في إسرائيل من انهيار السلطة بسبب رفضها استلام الأموال منقوصة، مؤكدة أن الأزمة مستمرة وأن القلق الإسرائيلي يتفاقم خوفا من انهيار السلطة.

المصدر: معا