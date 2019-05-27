العراق وإيران يوقعان اتفاقية لتنظيم الحدود بينهما

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي، أنه وقع اتفاقا مع الجانب الإيراني على أربعة بنود بشأن تنظيم عمل منفذ "مندلي" الحدودي بين البلدين.

وقال العقابي، إنه "من أجل تنظيم العمل في المنفذ والحد من الخروقات والمخالفات، وبعد اطلاعنا على المعبر المقابل والذي تبين لنا أنه يفتقر إلى الإجراءات المعتمدة في بقية المنافذ ومن أجل الحفاظ على أمن البلد قررنا منع عبور العمال الإيرانيين وعدم السماح لهم بالعمل داخل منفذ مندلي واقتصاره على العمال العراقيين، وإيقاف التجارة بين البلدين المارة عن طريقه".

وأضاف، أن "الجانبين العراقي والإيراني اتفقا على عدم السماح لعمال كلا البلدين من العبور إلى الجانب الآخر والسماح بعبور السيارات العراقية إلى معبر سومار ثلاثة أيام في الأسبوع، ولنظيرتها الإيرانية كذلك 3 أيام".

وأوضح العقابي، أن "الجانبين تعهدا بعدم السماح بتجارة المواد الممنوعة في كلا البلدين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، والالتزام بالحمولة القصوى وحسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين".

وأشار، إلى أن "الجانب الإيراني تعهد ببناء دكة للتبادل التجاري وعلى الحد الصفري على أن تنشأ خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ توقيع العقد".

ونظم محضر مشترك بين الطرفين وقعه عن الجانب العراقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي وعن الجانب الإيراني المدير العام للحدود شهريار الحيدري.

المصدر: هيئة المنافذ الحدودية - العراق