 
مباشر
عاجل
حميدتي: لن نقفل باب التفاوض ونعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان

علاء مبارك يرد على شخص طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده!

أخبار العالم العربي

علاء مبارك يرد على شخص طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwnc

اعتبر علاء نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن أهم شيء في الإنسان هو أن تكون نيته صالحة وقصده سليم.

علاء مبارك يرد على شخص طالبه بالاعتذار للمصريين عن فترة حكم والده!
إقرأ المزيد
علاء مبارك:
علاء مبارك: "نفسي أعمل عمرة بس محتاج واسطة"

حديث نجل الرئيس الأسبق جاء في معرض رده على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والذي قال: "ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه، لكن نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا".

ليرد عليه علاء مبارك بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطيء، وارجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"اكتشف سرا عن شذوذ أمير".. قصة هروب أول لاعب أوروبي بالدوري السعودي