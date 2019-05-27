موقع "أمازون" يسحب كتابا لنائب نصر الله بعد شكوى إسرائيلية

سحب موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني كتاب "حزب الله: القصة من الداخل" من تأليف نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، من متاجره، بطلب من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

واتهمت "معاريف" موقع "أمازون" الأسبوع الماضي، بأنه يروج للكتاب، رغم أن الإدارة الأمريكية صنفت "حزب الله" منظمة إرهابية وأدرجت نعيم قاسم على لائحتها للإرهابيين الدوليين، حسب مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة "جيروزاليم بوست" وهي الإصدار الشقيق لـ"معارف".

وأضافت "معارف" في مقال كتبه مراسلها حاييم إيزيروفيتش أن نعيم قاسم في كتابه "يدعم قتل المدنيين الإسرائيليين ويلقي بظلال من الشك على حق إسرائيل في الوجود".

وبحسب إيزيروفيتش، يتضمن الكتاب تصريحات معادية للسامية وإسرائيل، تبرر الهجمات الفلسطينية ضد المدنيين على أساس أن الجنود الإسرائيليين "يختبئون من المعركة ويبحثون عن مأوى في القرى والبلدات خلف المدنيين".

كما قال إيزيروفيتش إن الكتاب "يتهم الصهيونية بخرق حقوق الإنسان الأساسية ويؤكد أن الصهاينة استولوا على الأرض الفلسطينية عن طريق شن عدوان على الشعب الفلسطيني المسالم".

وخلص مراسل "معاريف" إلى أن "ترويج موقع أمازون للكتاب الذي يربح نعيم قاسم من بيع كل نسخة منه، يثير شبهات واضحة بانتهاك العقوبات ودعم تمويل الإرهاب".

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن صاحب المقال اتصل بشركة "أمازون" وأطلعها على استنتاجاته بشأن الكتاب، فقررت لاحقا سحب الكتاب من جميع متاجرها الإلكترونية في الولايات المتحدة والعالم.

والآن، عند البحث عن الكتاب في موقع "أمازون" يظهر إعلان: "عذرا، لم نتمكن من العثور على هذه الصفحة".

من جانبها، عزت شركة "أمازون" قرارها إلى استرشادها بـ"سياسات شاملة تحدد ما يمكن بيعه"، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب وبصورة دورية متاجرها الإلكترونية "لضمان التزام جميع البائعين والمؤلفين بهذه السياسات".

وأكدت "أمازون" أنها تقوم "في حالات نادرة، بالتحري وإزالة المحتوى الذي لا يتوافق مع سياستها".

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في مايو 2018، عقوبات على أعضاء في مجلس الشورى التابع لـ"حزب الله"، وهم أمينه العام حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، رئيس الهيئة الشرعية في الحزب؛ وحسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام للحزب؛ وإبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في الحزب.

المصدر: جيروزاليم بوست