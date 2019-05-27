 
مباشر
عاجل
حميدتي: نمتلك القاعدة الجماهيرية الأوسع في السودان

وفد عراقي يصل بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق

أخبار العالم العربي

وفد عراقي يصل بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق
youtube.com
نجم الدين كريم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwmf

أعلن مصدر حكومي عراقي، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإرجاع  محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

 وقال المصدر لـRT إن "وفدا من دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصل اليوم إلى بيروت لاسترداد كريم"، مبينا أن "الوفد يحمل تكليفا من الحكومة العراقية ومصدقا من وزارة الخارجية لإعادة كريم إلى بغداد".

ووفقا للمصدر فإن "كريم سيعاد إلى بغداد خلال الساعات المقبلة".

وأعلنت الداخلية العراقية سابقا أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لتتسلم منها محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الذي اعتقل في مطار بيروت قبل أيام بمذكرة أصدرها الإنتربول.

يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت في بيروت يوم الثلاثاء الماضي نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، والطبيب الخاص بالرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

إقرأ المزيد
بغداد تناشد بيروت تسليمها محافظ كركوك السابق
بغداد تناشد بيروت تسليمها محافظ كركوك السابق

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"اكتشف سرا عن شذوذ أمير".. قصة هروب أول لاعب أوروبي بالدوري السعودي