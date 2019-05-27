أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس الأحد بيانا تعليقا على تقارير إعلامية تتحدث عن بدء تطبيق "لائحة المحافظة على الذوق العام" الصادرة بموجب قرار لمجلس الوزراء الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية نفيه صحة هذه التقارير، موضحا أن اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والإجراءات المتعلقة بتطبيقها لا تزال قيد الدراسة مع الجهات المعنية.

وأكد المصدر أن الإعلان عن موعد بدء تطبيق اللائحة سيأتي من الجهات الرسمية.

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية نفيه صحة هذه التقارير، بشأن سريان قانون "الذوق العام"، وسيعلن عنه في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الوزراء أوائل أبريل الماضي.

وتقضي اللائحة "الذوق العام" بفرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال (أكثر من 1.3 ألف دولار) على المواطنين للظهور في أماكن عامة بلباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وتتضاعف هذه العقوبة حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.

كما تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ما لم يكن مرخصا بذلك، وإيذاء مرتادي الأماكن العامة بالقول أو الفعل أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

وأثارت تلك اللائحة ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو يزعم أنه يظهر إلقاء الأمن السعودي القبض على رجل في أحد المراكز التجارية بالرياض، بسبب ارتدائه بنطالا قصيرا "شورتات"، ما اعتبره كثيرون أول حالة لتطبيق اللائحة.

المصدر: واس + وكالات