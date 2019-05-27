اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستشهد بآية قرآنية

استشهدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بآية قرآنية تتحدث عن أحكام التعامل مع أسرى الحرب، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تقضي باحترام كرامة الأسرى وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على حياتهم.

وكتبت اللجنة في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر": "تقضي الشريعة الإسلامية بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، ووجوب توفير الأكل والشرب والملبس إذا لزم الأمر وحمايتهم من الحرب والبرد والمعاملة القاسية".

تقضي الشريعة الإسلامية بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية تحترم كرامتهم ووجوب توفير الأكل والشرب والملبس إذا لزم الأمر وحمايتهم من الحرب والبرد والمعاملة القاسية

قال الله عزّ وجلّ في سورة الإنسان "ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا" pic.twitter.com/qNVkA1ECSY — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) May 27, 2019

وأدرجت في التغريدة الآية الثامنة من "سورة الإنسان" التي تنص على معاملة الأسرى برفق وتقديم الغذاء لهم حتى ولو كانت كميته قليلة لدى المطعمين.

يشار إلى أن لدى اللجنة تغريدة مثبتة في أعلى الصفحة منشورة بتاريخ 15 أبريل الماضي، توجه من خلالها "نداء عاما" للحصول على معلومات بشأن ثلاثة من موظفيها اختطفوا في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.

إقرأ المزيد

المصدر: RT