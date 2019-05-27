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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستشهد بآية قرآنية

أخبار العالم العربي

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستشهد بآية قرآنية
AFP
(صورة أرشيفية)
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استشهدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بآية قرآنية تتحدث عن أحكام التعامل مع أسرى الحرب، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تقضي باحترام كرامة الأسرى وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على حياتهم.

وكتبت اللجنة في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر": "تقضي الشريعة الإسلامية بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، ووجوب توفير الأكل والشرب والملبس إذا لزم الأمر وحمايتهم من الحرب والبرد والمعاملة القاسية".

وأدرجت في التغريدة الآية الثامنة من "سورة الإنسان" التي تنص على معاملة الأسرى برفق وتقديم الغذاء لهم حتى ولو كانت كميته قليلة لدى المطعمين.

يشار إلى أن لدى اللجنة تغريدة مثبتة في أعلى الصفحة منشورة بتاريخ 15 أبريل الماضي، توجه من خلالها "نداء عاما" للحصول على معلومات بشأن ثلاثة من موظفيها اختطفوا في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.

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المصدر: RT

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