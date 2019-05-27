اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، أن السعودية "لا تأثير لها" في معادلات المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي بالخليج في أضعف حالاته.

وقال فدوي بحديث لوكالة "فارس" الإيرانية، إنه "لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الأكبر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن "الأميركيين هم اليوم في أضعف حالاتهم في منطقة غرب آسيا على مدى تاريخ تواجدهم فيها"، وعدد سفنهم الحربية في الخليج أقل من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة.

وتابع: "حتى أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تحركت نحو المنطقة وفق برنامج مسبق قد توقفوا بها في المحيط الهندي ولم يأتوا بها إلى الخليج بسبب الخوف الذي اعتراهم".

واعتبر أن بعض دول المنطقة كالسعودية، لا تأثير لها في المعادلات، وقال: "علينا ألا نتحدث عن مجموعات "صغيرة وهزيلة مثل السعودية" حينما تكون أمريكا هي الطرف الآخر للقضية والنزاع، فلا ينبغي التحدث عن أطراف لا تأثير لها، لأن هذه الدول قد وجهت اتهامات إلينا على مدى الأعوام الـ40 الماضية في إطار مختلف القضايا، وبطبيعة الحال فإنها هي التي ترتكب الأعمال لإرهابية بنوايا شيطانية".

المصدر: "فارس"