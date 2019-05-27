مكتب المرجع محمد حسين فضل الله يحدد الـ4 من يونيو أول أيام عيد الفطر

أفتى المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، بأن أول أيام عيد الفطر المبارك سيحل قبل يوم من التاريخ الذي أعلنته مراجع شرعية وفلكية أخرى.

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وأصدر بيانا أعلن فيه أن الثلاثاء الواقع فيه 4 يونيو المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، قد أعلن أن الأربعاء الواقع فيه 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وذكر المركز أن الاختلاف المحتمل سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين الثالث من يونيو، على الرغم من أن المركز أكد على "عدم إمكانية حدوث ذلك باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة".

المصدر: النهار