مدريد تضغط على بروكسل لدعم المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية

ضاعفت الحكومة الإسبانية الشهر الحالي من ضغطها على الاتحاد الأوروبي، لزيادة الدعم المالي المخصص للمملكة المغربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

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وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن هذا الضغط يأتي على خلفية بيانات وزارة الداخلية التي تؤكد ارتفاع عدد الوافدين غير الشرعيين إلى المغرب خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من الموسم الحالي، بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، إذ بلغ فيها معدل الهجرة السرية نحو 65 ألف مهاجر.

والتقى في وقت سابق من شهر مايو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيمون مردو بكل من إيلينا غارزون المديرة العامة المكلفة بالعلاقات الدولية وقضايا الأجانب بوزارة الداخلية الإسبانية، وخوان إنريكي تابوردا رئيس المفوضية العامة للأجانب والحدود، حيث أكد المسؤولان الإسبانيان على ضرورة "زيادة الدعم المالي للمملكة المغربية".

وشدد الدبلوماسيان على أهمية "استحداث بروكسيل صندوقا لمكافحة الهجرة السرية في المغرب بـ50 مليون يورو سنويا".

وأشارت "إلباييس" إلى أن "المملكة المغربية لم تستلم بعد الدفعة المالية الأولية من الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى 140 مليون يورو، وهذا منذ سبعة أشهر"، بحيث يفترض أن هذا المبلغ سيخصص لشراء معدات مراقبة الحدود، الأمر الذي تسبب في "استياء المغرب".

يذكر أن حوض المتوسط يعتبر مسرحا لعمليات هجرة غير نظامية للوافدين من دول شمال إفريقيا نحو إسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص، كما تعرف الحدود البرية بين المغرب ومدينة مليلية محاولات متكررة للهجرة غير الشرعية من قبل وافدين من دول إفريقيا ما تحت الصحراء.

المصدر: هسبريس