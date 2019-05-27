 
مباشر

نائبة في البرلمان التونسي تطالب بتفعيل قانون يحمي المجاهرين بالإفطار

أخبار العالم العربي

نائبة في البرلمان التونسي تطالب بتفعيل قانون يحمي المجاهرين بالإفطار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwjr

فيما يثور جدل حول الموقف من الإفطار العلني، طالبت النائبة بالبرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة، بتفعيل مادة قانونية تحمي حرية الضمير والمعتقد.

وكتبت حميدة على حسابها في "فيسبوك" داعية إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور، واصفة ذلك بالضروري لحماية الجميع.

يذكر أن الجدل حول الموقف من انتشار ظاهرة الإفطار العلني يثار كل عام في شهر رمضان في تونس، وفيما يدعو البعض إلى حماية أصحاب مثل هذا السلوك، والتصريح بفتح المقاهي والمطاعم خلال النهار، يطالب آخرون بوضع حد لهذه الظاهرة ومحاسبة المتمسكين بها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قنبلة دخان بدلا من العيدية.. عراقي غاضب يلقي قنبلة بوجه أطفال يحتفلون في الشارع