مؤتمر دولي في مكة حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام

تشهد مكة المكرمة اليوم الاثنين انعقاد المؤتمر الدولي حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار العمل الإسلامي المشترك، الهادف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

وأشار العيسى، إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشرف على تنظيمه رابطة العالم الإسلامي.

وسيشارك في أعمال المؤتمر، مجموعة كبيرة من العلماء والمفتين والمفكرين وكبار المسؤولين من مختلف الدول.

مؤتمر دولي حول قيم الوسطية والاعتدال في الاسلام ينطلق غداً في مكة المكرمة https://t.co/QfnP7TeGVz#كونا

(م.ث) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 26 мая 2019 г.

وسيتم خلاله بحث تداعيات وآثار الجهل على مفاهيم الوسطية الدينية في الإسلام، وبحث "النهج النبوي، وسطية واعتدال"، وموضوع "القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي".

وسيناقش المشاركون الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي، وكذلك الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر، وموضوع "الاختلاف وثقافة الاعتدال"، و"تجارب وبرامج العمل لتعزيز الوسطية بين الشباب".

وسيستمر عمل المؤتمر 4 أيام وسيتم في ختامه إعلان "وثيقة مكة المكرمة" حول القيم الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا".