ولي العهد السعودي يستقبل ولي عهد دبي في جدة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للشيخ حمدان بن محمد وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

المصدر: وكالات