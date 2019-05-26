قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي إن استئناف استهداف السعودية بطائرات مسيرة، يأتي ردا على "ازدراء التحالف لمبادرات السلام".

ورفض الحوثي اتهامات سعودية بأن الهجمات شنت بناء على أوامر من إيران، وذلك في وقت يزداد فيه التوتر بين طهران من جانب والرياض وحلفائها الغربيين والإقليميين من جانب آخر.

وقال: "إننا مستقلون في قراراتنا وليست لدينا تبعية لأي جهة"، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأكد الحوثي أن الحركة وافقت في العام الماضي على وقف الهجمات، وأنها كانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات، مضيفا: "إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة ما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة".

وذكر أن الحوثيين انسحبوا بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر متهما التحالف الذي تقوده السعودية بالإحجام عن القيام بإجراء مماثل.

ولم يرد بعد أي رد من الرياض على بيان الحوثي. ولم تعترف السعودية حتى الآن بانسحاب الحوثيين من الموانئ.

المصدر: رويترز