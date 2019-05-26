 
مباشر

الجيش السوري يصد هجوما لـ"النصرة" ويحاصر مسلحين في كفر نبودة

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يصد هجوما لـ
Sputnik Michael Alaeddin
قوات الجيش السوري في حماة السورية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwh3

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن قوات الجيش السوري صدت هجوما لـ"جبهة النصرة" على كفر نبودة، بعد محاولتها إخراج عناصر إرهابية محاصرة.

وأشار المراسل، نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، أن "أغلب العناصر مصابون داخل مغارة في كفر نبودة"، مؤكدا أن عددهم يقدر بـ30 عنصرا.

وذكر المصدر أن المصابين لم يتمكنوا من الفرار أثناء دخول الجيش السوري لتحرير البلدة، وأنهم "لا يزالون محاصرين داخل المغارة".

واستعادت قوات الجيش السوري، يوم الأحد، السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع الزمر المسلحة.

وأوضح بيان للجيش السوري، أن "عملياته أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة تابعة لهم".

إقرأ المزيد
الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي
الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا