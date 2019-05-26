الجيش السوري يصد هجوما لـ"النصرة" ويحاصر مسلحين في كفر نبودة

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن قوات الجيش السوري صدت هجوما لـ"جبهة النصرة" على كفر نبودة، بعد محاولتها إخراج عناصر إرهابية محاصرة.

وأشار المراسل، نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، أن "أغلب العناصر مصابون داخل مغارة في كفر نبودة"، مؤكدا أن عددهم يقدر بـ30 عنصرا.

وذكر المصدر أن المصابين لم يتمكنوا من الفرار أثناء دخول الجيش السوري لتحرير البلدة، وأنهم "لا يزالون محاصرين داخل المغارة".

واستعادت قوات الجيش السوري، يوم الأحد، السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع الزمر المسلحة.

وأوضح بيان للجيش السوري، أن "عملياته أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة تابعة لهم".

إقرأ المزيد

المصدر: RT