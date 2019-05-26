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ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم الإمارات للسودان

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبوظبي يؤكد دعم الإمارات للسودان
@MohamedBinZayed
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، دعم الإمارات للسودان.

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورتين على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" تجمعه بالبرهان والوفد المرافق له وعلق عليهما: "إن دولة الإمارات تدعم السودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره".

ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

وتستمر زيارة عبد الفتاح البرهان الرسمة، يوما واحدا.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان.

المصدر: RT + تويتر

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