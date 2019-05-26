أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، دعم الإمارات للسودان.

ونشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورتين على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" تجمعه بالبرهان والوفد المرافق له وعلق عليهما: "إن دولة الإمارات تدعم السودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره".

ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

وتستمر زيارة عبد الفتاح البرهان الرسمة، يوما واحدا.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان.

محمد بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للسودان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها خلال اجتماعه اليوم بأبوظبي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. pic.twitter.com/zIiwhzAhMJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 26 мая 2019 г.

المصدر: RT + تويتر