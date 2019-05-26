الجزائر.. إحالة 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين للمحاكمة

أحالت النيابة العامة الجزائرية اليوم الأحد 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي.

ووردت في بيان عن النيابة العامة أسماء المعنيين، وهم:

رئيسا الحكومة السابقان أويحي أحمد، وعبد الملك سلال، ومجموعة من الوزراء السابقين وهم زعلان عبد الغني، وتو عمار، وطلعي بوجمعة، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، وغول عمار، وبوشوارب عبد السلام، وزوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال.

المصدر: RT