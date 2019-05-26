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الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي
Reuters
عناصر من الجيش السوري
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أعلن الجيش السوري اليوم الأحد استعادته السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع الزّمر المسلحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تصدى لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأوضحت أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.

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من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، بأن الطائرات السورية شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.

المصدر: RT + وكالات

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