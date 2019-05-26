وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مكة المكرمة اليوم، لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار الحرم المكي.

ونشر حساب إمارة مكة تغريدة على "تويتر"، أرفق بها صورا للعاهل السعودي لحظة وصوله إلى مكة.

يشار إلى أن الملك سلمان كان قد دعا لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب والمسلمين بمكة في 30 مايو الجاري، إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

المصدر: إمارة مكة