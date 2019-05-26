وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مكة المكرمة اليوم، لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار الحرم المكي.
ونشر حساب إمارة مكة تغريدة على "تويتر"، أرفق بها صورا للعاهل السعودي لحظة وصوله إلى مكة.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يصل #مكة_المكرمة لقضاء العشر الأواخر— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٥ مايو ٢٠١٩
من #رمضان
بجوار بيت الله الحرام. pic.twitter.com/1m1qdvq9OE
#صور#خادم_الحرمين_الشريفين يصل#مكة_المكرمة لقضاء العشر الأواخر— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٥ مايو ٢٠١٩
من #رمضان بجوار بيت الله الحرام. pic.twitter.com/ru9KlMq66d
يشار إلى أن الملك سلمان كان قد دعا لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب والمسلمين بمكة في 30 مايو الجاري، إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.
المصدر: إمارة مكة