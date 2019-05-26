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إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة
Reuters
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أعادت إسرائيل توسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة إلى مسافة 15 ميلا، بعد أن قلصتها الأربعاء الماضي لـ10 أميال.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبو ركن، إنه "تقرر توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة حتى 15 ميلا بحريا بدءا من اليوم"، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي لمنع تدهور الوضع الإنساني في غزة.

واشترط المسؤول الإسرائيلي لإعادة توسيع مساحة الصيد، احترام صيادي الأسماك في غزة لما تم الاتفاق عليه، بعدم خرق المساحة التي تم تحديدها، مهددا بمواجهة أي خرق بالشكل الملائم من الأمن الإسرائيلي.

يذكر أن تل أبيب تفرض منذ نحو 13 عاما حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إثر فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية صيف 2006.

المصدر: وكالة معا الإخبارية

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