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عشرات النواب الأوكرانيين يقدمون مشروع قانون لنقل سفارة بلادهم للقدس

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عشرات النواب الأوكرانيين يقدمون مشروع قانون لنقل سفارة بلادهم للقدس
الموقع الرسمي لفريق زيلينسكي الرئاسي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحصل على نسخة توراة هدية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات النواب الأوكرانيين، تقدموا بمشروع قانون، يطالب بنقل السفارة الأوكرانية من تل أبيب إلى القدس.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "ما يقرب من خمس البرلمان الأوكراني (أي 86 نائبا من أصل 450 تقدموا بالمشروع) وقعوا على مشروع قانون يدعو الرئيس فولوديمير زيلنسكي اليهودي الأصل إلى أن يحذو حذو (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب من خلال الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل".

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وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن البرلمان يحث "رئيس أوكرانيا ومجلس وزرائها على نقل سفارتها في دولة إسرائيل إلى عاصمتها مدينة القدس".

ولم يتم تحديد موعد التصويت على هذا الإجراء، ولن يكون ملزما للحكومة إذا تبناه البرلمان.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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