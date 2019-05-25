أعلنت الإدارة العامة لخدمة المسجد الحرام في مكة المكرمة عن خطوة جديدة من شأنها التسهيل على المعتمرين والحجاج من رواد المسجد.

وبحسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فقد قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية في المسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب، "بفتح 74 بابا إضافية ليصل عددها إلى 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخولهم وخروجهم وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.



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وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري، أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد محمد الجابري أن فتح هذه الأبواب يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الإدارة لتسهيل دخول وخروج المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.

من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد، أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من 825 موظفا يعملون عند هذه الأبواب على مدار الساعة من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة إليه.

وأشار فهد الجعيد إلى أنه تم تخصيص 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مداخل خاصة للجسور وهي "جسر إسماعيل"، و"جسر أجياد"، و"جسر المروة"، و"جسر عربات المروة"، و"جسر الراقوبة"، و"جسر الأرقم"، و"جسر عربات الشبيكة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية