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مقتل 4 أشخاص بقصف الإرهابيين لشمال حماة

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مقتل 4 أشخاص بقصف الإرهابيين لشمال حماة
AFP OMAR HAJ KADOUR
(صورة أرشيفية)
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استهدف مسلحون بلدتي عين الكروم والسقيلبية شمالي محافظة حماة السورية، بقصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وسبعة جرحى، وفقا لمركز المصالحة الروسي في سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء فيكتور كوبتشيشين: "في صباح يوم 25 مايو، قام مقاتلو تنظيم (هيئة تحرير الشام) بإطلاق صواريخ من الراجمات تجاه عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة"، مشيرا إلى أن الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا خلال الهجمة.

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وأضاف أن العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما في ذلك اللاجئون والأعضاء السابقون في الجماعات المسلحة غير الشرعية، موضحا أنه حتى تاريخ 24 مايو، عفي عن 58001 شخص.

المصدر: نوفوستي

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