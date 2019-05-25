المالكي عن التوتر الأمريكي الإيراني: لغة الحياد لم تعد مقبولة

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم السبت، إن لغة الحياد لم تعد مقبولة، في إشارة إلى التوتر الأمريكي الإيراني.

وذكر بيان لمكتب المالكي أن "الأخير استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية".

ونقل البيان عن المالكي قوله إن "المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب السعي للتهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة، ونأمل أن تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران".

إقرأ المزيد

وأَضاف أن "إعلان إيران على لسان قادتها أنها لا تريد الحرب يلزم الجميع أن يقف بوجه التصعيد وأن لغة الحياد لم تعد مقبولة إنما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها".

ودعا المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون إلى "ضرورة تفعيل أداء مجلس النواب والعمل لتشريع القوانين المهمة، وإبعاد مجلس النواب عن المناكفات السياسية، وخلق أجواء إيجابية بين الكتل النيابية وتنسيق عال لإصدار القوانين التي تهم المواطن وتلبي طموحاته".

المصدر: RT