الأسد يترأس اجتماعا لتقييم "المشروع الوطني للإصلاح الإداري"

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماعه بفريق عمل "المشروع الوطني للإصلاح الإداري"، مراجعة وتقييما شاملين لما أنجز في المشروع.

وأكد الرئيس السوري على "ضرورة تحديد أولويات العمل في المشروع بشكل أدق خلال الفترة المقبلة، وبالشكل الذي يضمن إنجازا حقيقيا أكبر على الأرض"، مشددا على أهمية "تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهت عملية تنفيذ المشروع، وطرق معالجتها".

برنامج "المشروع الوطني للإصلاح الإداري"، أعلن عنه الرئيس السوري في يونيو 2017، ليكون "اللبنة الأساسية في عملية النهوض الشامل في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات، ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه".

المصدر: RT