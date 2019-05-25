السعودية.. إنقاذ شقيقتين علقتا على قمة أعلى جبل في جازان (صور+ فيديو)

نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة أبو عريش بجازان السعودية بإنقاذ شقيقتين علقتا لساعات على قمة جبل شاهقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشقيقتين كانتا مع أسرتهما في رحلة برية قرب بحيرة سد وادي جازان، واقترح شقيقهما لعبة تحدّ لصعود الجبل مقابل حصول الفائزة على جائزة مالية.

وقالت إحدى الفتيات لصحيفة "سبق" المحلية، إنه بعد صعودهما الجبل ووصولهما لمنطقة وعرة بأعلاه علقتا، ولم تتمكنا من مواصلة الصعود أو النزول، موضحة أنه بعد مرور عدة ساعات وفشل كل محاولات النزول اضطر أهلهما لإبلاغ الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن فرقة متخصصة بالمناطق الجبلية قدمت للموقع وتمكنت من إنقاذهما، لافتة إلى أن اثنين من رجال الدفاع المدني تعرضا لإصابات خلال عملية الإنقاذ.

sabq.org

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المصدر: "سبق"