لبنان ينعي السياسي والعسكري المخضرم سامي الخطيب

توفي اليوم النائب والوزير اللبناني السابق اللواء سامي الخطيب الذي يعتبر من أبرز الوجوه الأمنية والعسكرية في المرحلة السابقة للحرب الأهلية، قبل انضمامه لرعيل مخضرم بعد اتفاق الطائف.

والخطيب كان من الوجوه البارزة جدا في البقاع الغربي القريب من الحدود السورية، ولعب أبرز أدواره الأمنية في المكتب الثاني الشهير(الاستخبارات) قبل الحرب، وأُبعد مع ضباط المكتب الثاني إلى سوريا في عهد الرئيس سليمان فرنجية بشبهة التدخل في الحياة السياسية واستغلال سلطته.

بعد ذلك انخرط في دور بارز أخر خلال الحرب من خلال توليه قيادة قوات الردع العربية التي كانت تتشكل من قوات سورية في غالبيتها، إلى أن تم التوصل لاتفاق الطائف حيث أصبح وزيرا في حكومتي عمر كرامي ورشيد الصلح ومن ثم انتخب نائبا لثلاث دورات حتى العام 2000.

ونعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الراحل الخطيب، مشيدا بمسيرته الطويلة الناجحة وحنكته وحكمته.

وقال في بيان :"لا يُكتب اسم اللواء سامي الخطيب إلا وتُكتب إلى جانبه صفحات من تاريخ لبنان الأمني والسياسي، كان له فيها حضوره المميز، ضابطاً من أركان المكتب الثاني في العهد الشهابي، وقائداً لقوات الردع العربية، ثم قائداً للجيش في المرحلة الانتقالية التي واكبت البدء باتفاق الطائف ووزيراً للداخلية ونائبا عن البقاع الغربي لدورات عدة.

المصدر: الوكالة الوطنية