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مصر.. خلاف عائلي يتطور إلى مجزرة في أسوان

أخبار العالم العربي

مصر.. خلاف عائلي يتطور إلى مجزرة في أسوان
Reuters
صورة أرشيفية
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تطور خلاف عائلي في محافظة أسوان جنوبي مصر، إلى اشتباك استخدمت فيه الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقالت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان إنها وصلت إلى المكان فور تلقيها بلاغا ونجح رجال الأمن في فرض طوق أمني بالقرية والفصل بين الطرفين، وأعادت  الهدوء فيها.

ونقلت الجثث للمشرحة بإشراف النيابة العمومية، كما أسعف 8 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت التحريات أن خلافات قديمة كانت سبب المشاجرة الدموية.

المصدر: اليوم السابع

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