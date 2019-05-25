مصر.. إضراب عمال "سكر الفيوم" احتجاجا على الفساد

نظم العاملون في شركة "سكر الفيوم" المصرية إضرابا عن العمل صباح اليوم السبت، احتجاجا على استمرار إدارة الشركة في ما وصفوه بممارسة سياسات فاسدة قد تعرض الشركة للانهيار.

وقالت "الجمعية القانونية لدعم الوعي العمالي" في بيان اليوم، إن السياسات المتبعة أدت إلى "تدني نسبة التعاقدات مع المزارعين لمحصول الشوندر للموسم القادم، وهو الأمر الذي يظهر مع خلال المقارنة مع نفس الفترة للسنوات الماضية".

واتهمت الجمعية في بيانها إدارة الشركة بانتهاج ممارسات تعسفية ضد العاملين، مشيرة إلى "تفشي أساليب الوشاية والأكاذيب من المقربين للإدارة ضد غالبية العاملين".

RT

وأكد المضربون على جملة من المطالب أهمها إقالة عدد من الموظفين، وعلى رأسهم رئيس المصانع ومدير عام الزراعة، ومدير عام هندسة النقل، ومحاسبة كل المتسببين في إهدار أموال الشركة.

كما طالبوا بإقالة اللواء محمد أبو القاسم مدير أمن المصنع، "لتعمده الوشايات الكاذبة عن العاملين لدى الجهات الأمنية مستغلا منصبه السابق، بالإضافة لاستعانته بابن عمه" الذي ما زال في الخدمة.

المصدر: RT