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عبد الله الثاني يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة الـ73

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عبد الله الثاني يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة الـ73
Reuters
العاهل الأردني عبد الله الثاني
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هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شعبه بعيد الاستقلال، وانتهاء الانتداب في مثل هذا اليوم قبل 73 عاما.

وكتب عبد الله الثاني على "تويتر": "عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير".

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يذكر أن الأردن أصبح عام 1945 عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية، وبعد نيله الاستقلال انضم للأمم المتحدة سنة 1955.

المصدر: RT

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