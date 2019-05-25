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مصر.. الإفراج عن أموال رئيس ديوان مبارك بعد شطبه من قوائم الكسب غير المشروع

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج عن أموال رئيس ديوان مبارك بعد شطبه من قوائم الكسب غير المشروع
زكريا عزمي
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رفعت السلطات المصرية الحظر المفروض على أموال زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان الرئيس المعزول محمد حسني مبارك، وشطبت اسمه واسم زوجته وشقيقها من قوائم الكسب غير المشروع.

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وجاء الإفراج عن أموال وممتلكات عزمي بعد حصوله على حكم غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وبهذا الحكم تكون قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال قد أصبحت منعدمة الموضوع والسبب، حسب القانون المصري.

المصدر: اليوم السايع

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