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قصف صاروخي يستهدف فندق "ريكسوس" في طرابلس

أخبار العالم العربي

قصف صاروخي يستهدف فندق
Reuters Goran Tomasevic
قصف فندق ريكسوس في طرابلس
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تعرض فندق "ريكسوس" في العاصمة الليبية طرابلس لقصف صاروخي تسبب بأضرار مادية فادحة، فيما حملت حكومة الوفاق الوطني الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المسؤولية.

ونشرت وكالة "رابتلي" فيديو للفندق الذي تم استهدافه أثناء اجتماع لنواب في البرلمان يعارضون هجوم الجيش الليبي للسيطرة على العاصمة.

من جانبها، نفت غرفة "عمليات الكرامة" بالمنطقة الغربية، مسؤولية الجيش الليبي عن قصف الفندق.

هذا وسبق لفندق "ريكسوس" التعرض للقصف خلال اشتباكات النار بين قوات تابعة للمدعو غنيوة الككلى، وقوات صلاح بادي.

المصدر: وكالات

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