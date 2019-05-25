فيسبوك يحذف مئات حسابات المسؤولين والصحفيين الفلسطينيين

أفادت مصادر فلسطينية، بأن موقع فيسبوك أغلق مئات الحسابات العائدة لصحفيين وناشطين إعلاميين وسياسيين فلسطينيين، في عملية تكررت مؤخرا أكثر من مرة.

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وفوجئ أصحاب تلك الحسابات حسب المصادر نفسها، بظهور رسالة من إدارة فيسبوك على صفحاتهم تقول "تم تعطيل حسابك".

وبين الشخصيات السياسية التي حظر فيسبوك حسابها الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي الذي أنشأ حسابا جديدا كتب فيه: "هذه الصفحة الجديدة بعد إغلاق صفحتي".

وكتب الصحفي عيسى سعد الله الذي حظرت صفحته هو الآخر: "أتشرف بكم أصدقائي في حسابي الجديد بعد أن تم تعطيل حسابي القديم".

وبين من عطلت حساباتهم كذلك، أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث كتب: "سنتواصل معكم بكل جديد يتعلق بالشأن الصحي والميداني عبر الحساب الجديد والتويتر وموقع الوزارة ومجموعاتنا عبر تطبيق الواتساب".

ولاقى الحجب، استنكار الصحافيين، وقالت كتلة الصحافي الفلسطيني: "إدارة فيسبوك لم تتوان يوما عن إظهار انحيازها المطلق لجانب الجلاد المتمثل في الاحتلال الصهيوني في مواجهة الضحية الفلسطينية".

وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن إغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين يمثل "خطوة غير أخلاقية باعتبارها مخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

المصدر: "القدس العربي"