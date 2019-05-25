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أردوغان يدشّن مسجد "الحاج عثمان طورون" في إسطنبول

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أردوغان يدشّن مسجد
TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
الرئيس التركي رجب طي أردوغان
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دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، مسجد "الحاج عثمان طورون" في منطقة أيوب سلطان بمدينة إسطنبول.

وتوجه أردوغان بالتهنئية للمسلمين بشهر رمضان، معربا عن أمله في تجاوز البلدان الإسلامية أزماتها في أقرب وقت.

يشار إلى أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية"، قد خسر انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي.

ومثل الانتصار المفاجئ لأكرم إمام أوغلو مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في الانتخابات، الهزيمة الأولى لحزب "العدالة والتنمية" وغيره من الأحزاب التي حكمت قبله منذ 25 عاما.

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وطالب أردوغان وحزبه إثر هذه الهزيمة، بإلغاء الانتخابات لـ"وقوع مخالفات واسعة تخللتها"، وقضت اللجنة العليا للانتخابات مطلع مايو الجاري، بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وحددت 23 يونيو المقبل موعدا لها، في قرار لاقى انتقادات واسعة من الدول الأوروبية والمؤسسات الديمقراطية في العالم.

المصدر: وكالات

المصدر: "الأناضول"

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