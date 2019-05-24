البحرية الليبية تنقذ نحو 300 مهاجر قبالة ساحل طرابلس الشرقي

أعلنت قوات البحرية الليبية أن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجرا كانوا عالقين في قوارب مطاطية يوم الجمعة في عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم، قوله إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس.

وأكد إنقاذ مجموعة أخرى تبلغ 203 مهاجرين كانوا في زورقين مطاطيين قبالة زليتن وهي بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة.

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وقال: "المهاجرون غير الشرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة. تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل في قاربين مختلفين".

وذكر أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم في مدينتين هما الخمس وجنزور.

والمهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم سبع نساء وطفل.

المصدر: رويترز