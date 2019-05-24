السيسي يتفقد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بمصر

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشاريع إنشائية كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

إقرأ المزيد

وتوجه الرئيس المصري لمتابعة الأعمال في دار الأوبرا المصرية الجديدة التي تعد الأكبر في الشرق الأوس، وكذلك الحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية، وفقا لما قاله المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأكد المتحدث الرئاسي المصري، بأن السيسي اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل فيها، مؤكدا على ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشاريع وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدينة الفنون والثقافة، ستصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءا أساسيا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

كما تفقد الرئيس المصري الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة 550 فدانا، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.

المصدر: RT