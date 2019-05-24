الأمم المتحدة تمنح ميدالية "داغ همرشولد" لممثلي مصر وموريتانيا والمغرب

منح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ميدالية "داغ همرشولد"، لممثلي عدد من الدول تكريما لمواطنيها الذين قتلوا أثناء عملهم في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وصرح غوتيريش، الذي سلم الميداليات لممثلي بعثات 38 دولة من بينها مصر وموريتانيا والمغرب، بأن التكريم يأتي لإحياء ذكرى 119 شخصا ممن جادوا بحياتهم أثناء تأديتهم واجبهم في 12 بعثة في مختلف أنحاء العالم.

وقال الأمين العام: "من خلفيات مختلفة، كان أبطالنا الذين لقوا مصرعهم متحدين في جهودهم لمساعدة الأمم المتحدة على تحقيق هدف مهم وهو إنقاذ الأجيال من آفة الحرب".

وأضاف: "الميدالية التي نكرمهم بها اليوم تحمل اسم الأمين العام داغ همرشولد. ونقش عليها اسمه إلى جانب أسمائهم لتربط بينهم إلى الأبد في قلوبنا وذاكرتنا".

وفد #موريتانيا يتسلم ميدالية داغ همرشولد تكريما لتضحيات نوح محمود وهاشم اليمني، اللذين لقيا مصرعهما في خدمة السلام.https://t.co/pNS2b9CMnDpic.twitter.com/9hjRpVOPQC — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 24 мая 2019 г.

وفد #مصر يتسلم ميدالية داغ همرشولد تكريما لتضحيات سمير الكناني وعبد الرحمن عبدالله حسن، اللذين لقيا مصرعهما في خدمة السلام.#حفظ_السلامhttps://t.co/pNS2b9CMnDpic.twitter.com/iaSnkansYN — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 24 мая 2019 г.

ووضع غوتيريش، وفي وقت سابق من اليوم، إكليلا من الزهور على نصب تذكاري تكريما لأرواح أكثر من 3800 من حفظة السلام العسكريين والشرطيين والمدنيين، الذين لقوا مصرعهم منذ أن نشرت الأمم المتحدة أول بعثاتها الاثنتين والسبعين عام 1948.

وينسب اسم الميدالية للأمين العام الأسبق داغ همرشولد الذي لقي مصرعه قبل 58 عاما، بتحطم طائرة في الكونغو عندما كان يحاول التوسط في اتفاق سلام لإنهاء الصراع في الجمهورية الإفريقية.

المصدر: الأمم المتحدة