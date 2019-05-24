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قرقاش: مبادرة السعودية تحرك دبلوماسي مهم

أخبار العالم العربي

قرقاش: مبادرة السعودية تحرك دبلوماسي مهم
Reuters NEIL HALL
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدان العربية، معتبرا أن المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم.

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر": "وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة، نهاية شهر مايو الجاري.

المصدر: وكالات

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