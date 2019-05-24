شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدان العربية، معتبرا أن المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم.

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر": "وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".

المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بإمتياز، وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 24, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة، نهاية شهر مايو الجاري.

#مجلس_الوزراء يعرب عن أمل المملكة وتطلعها أن تحقق القمة الإسلامية الـ14 برئاسة #الملك_سلمان موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي pic.twitter.com/QzxJcWk8OE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 21 мая 2019 г.

المصدر: وكالات