الحريري يوجّه بتسريع إعادة جثامين 4 طلاب لبنانيين قضوا في أمريكا

طلب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري من أمين عام هيئة الإغاثة اللواء محمد خير، القيام بما يلزم لتسهيل وتسريع إعادة جثامين 4 طلاب لبنانيين قضوا بحادث سير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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والطلاب اللبنانيون الأربعة هم حسين صالح، وحسين صعب، وحسين غشام وحسين أيوب، قد قضوا بحادث اصطدام مؤسف في الولايات المتحدة.

وباشر اللواء خير لهذه الغاية في إجراء سلسلة اتصالات مع ذوي الضحايا وقنصل لبنان في لوس أنجلوس ميرنا الخولي، مؤكدا استعداد الهيئة وتسخير إمكانياتها لنقل جثامين القتلى إلى البلاد في أقرب وقت ممكن بناء على تعليمات الحريري وتوجيهاته.

المصدر: الوكالة الوطنية