 
مباشر

حمد بن جاسم آل ثاني: هذا ما نتمناه من القمم المنتظرة الثلاث وهذا ما نتوقعه!

أخبار العالم العربي

حمد بن جاسم آل ثاني: هذا ما نتمناه من القمم المنتظرة الثلاث وهذا ما نتوقعه!
Reuters
حمد بن جاسم آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw2q

غرد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق بشأن القمم الثلاث التي دعت إليها السعودية، متمنيا أن تتمخض عنها ثلاث نتائج محددة.

وقال حمد بن جاسم إنه يتمنى أن تحقق هذه القمم التالي:

  • نقلات نوعية في العلاقات.
  • حل الخلافات لمواجهة التحديات.
  • الاعتماد على القدرات الخليجية والعربية والإسلامية.

وفي وقت لاحق أضاف تعليقا آخر قال فيه، إنه يتوقع أن يصدر عن هذه القمم مجرد "بيان يدعم موقف المملكة".

وفي تغريدة ثالثة بهذا الشأن، كتب المسؤول القطري الرفيع السابق، إن ما وصفه بـ "هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة، أو في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا