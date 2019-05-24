غرد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق بشأن القمم الثلاث التي دعت إليها السعودية، متمنيا أن تتمخض عنها ثلاث نتائج محددة.

وقال حمد بن جاسم إنه يتمنى أن تحقق هذه القمم التالي:

نقلات نوعية في العلاقات.

حل الخلافات لمواجهة التحديات.

الاعتماد على القدرات الخليجية والعربية والإسلامية.

مثلما دعوناهم عندما زار ترمب المنطقة، ونقول فيه للغرب، بعد تجاهلهم لنا ها نحن موجودون وفعالون في منطقتنا. ولكن هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة او في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وفي وقت لاحق أضاف تعليقا آخر قال فيه، إنه يتوقع أن يصدر عن هذه القمم مجرد "بيان يدعم موقف المملكة".

ما أتمنى أن تحققه القمم الثلاث القادمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية هو أن تتمخض هذه القمم عن نقلات نوعية في العلاقات، وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام العرب والمسلمين، والتي توجب علينا الاعتماد على قدراتنا الخليجية والعربية والإسلامية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 23, 2019

وفي تغريدة ثالثة بهذا الشأن، كتب المسؤول القطري الرفيع السابق، إن ما وصفه بـ "هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة، أو في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير".

المصدر: RT