أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

ونقلت الخارجية العمانية عن بن علوي قوله إن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد"، مؤكدا أن "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

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معالي الوزير #يوسف_بن_علوي في حديث نشرته جريدة #الشرق_الأوسط اليوم نقلا عن مجلة #المجلة:

1- نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره».وأكد أن الطرفين الأميركي والإيراني «يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد" — وزارة الخارجية (@MofaOman) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وكان بن علوي قد زار طهران مؤخرا، والتقى خلال الزيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتكهنت وسائل إعلام إيرانية بأن الزيارة اندرجت في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.

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لكن الخارجية الإيرانية أكدت لاحقا أن الزيارة لم تكن للتوسط بين إيران وواشنطن، وإنما ركزت على بحث آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الخارجية العمانية