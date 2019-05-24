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مسقط: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

أخبار العالم العربي

مسقط: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران
AFP ATTA KENARE
أرشيف - ظريف وبن علوي
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أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

ونقلت الخارجية العمانية عن بن علوي قوله إن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد"، مؤكدا أن "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

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وكان بن علوي قد زار طهران مؤخرا، والتقى خلال الزيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتكهنت وسائل إعلام إيرانية بأن الزيارة اندرجت في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. 

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لكن الخارجية الإيرانية أكدت لاحقا أن الزيارة لم تكن للتوسط بين إيران وواشنطن، وإنما ركزت على بحث آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الخارجية العمانية

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