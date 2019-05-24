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بن سلمان يلتقي مبعوث واشنطن للشأن السوري

أخبار العالم العربي

بن سلمان يلتقي مبعوث واشنطن للشأن السوري
وكالة الأنباء السعودية
محمد بن سلمان وجيمس جيفري، جدة، السعودية
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الليلة الماضية، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في إطار زيارة الأخير إلى السعودية.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع بين محمد بن سلمان وجيمس جيفري عقد في مدينة جدة، وجرى خلاله بحث التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشارت الوكالة إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: واس

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